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При атаке ВСУ на Орловскую область повреждены семь домов

Ведомости

В результате падения обломков украинской ракеты в селе Локно Орловской области повреждены семь домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. 

«Незначительно повреждены семь домов, к счастью, пострадавших нет. Угроза сегодня более чем реальна. И днем и ночью делаем все необходимое для обеспечения безопасности», – написал он во «Вконтакте».

Клычков рекомендовал установить на смартфоны приложение МЧС России, куда приходят уведомления об объявлении опасности атаки БПЛА или ракетной опасности. 

В ночь на 1 ноября над российскими регионами были сбиты 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Над Курской областью были сбиты 36 украинских беспилотников, еще 20 уничтожили над Брянским регионом. В небе над Крымом сбили 12 дронов, над Воронежской областью – восемь. Над Орловской и Белгородской областями уничтожили четыре и три БПЛА соответственно.

Впервые ракетную опасность объявили в Орловской области 4 октября. Почти одновременно с ним в соседней Воронежской области губернатор региона Александр Гусев заявил об авиационной опасности и попросил жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или в другое подходящее укрытие. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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