При атаке ВСУ на Орловскую область повреждены семь домов

В ночь на 1 ноября над российскими регионами были сбиты 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Над Курской областью были сбиты 36 украинских беспилотников, еще 20 уничтожили над Брянским регионом. В небе над Крымом сбили 12 дронов, над Воронежской областью – восемь. Над Орловской и Белгородской областями уничтожили четыре и три БПЛА соответственно.