При атаке ВСУ на Орловскую область повреждены семь домов
В результате падения обломков украинской ракеты в селе Локно Орловской области повреждены семь домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Незначительно повреждены семь домов, к счастью, пострадавших нет. Угроза сегодня более чем реальна. И днем и ночью делаем все необходимое для обеспечения безопасности», – написал он во «Вконтакте».
Клычков рекомендовал установить на смартфоны приложение МЧС России, куда приходят уведомления об объявлении опасности атаки БПЛА или ракетной опасности.
В ночь на 1 ноября над российскими регионами были сбиты 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Над Курской областью были сбиты 36 украинских беспилотников, еще 20 уничтожили над Брянским регионом. В небе над Крымом сбили 12 дронов, над Воронежской областью – восемь. Над Орловской и Белгородской областями уничтожили четыре и три БПЛА соответственно.
Впервые ракетную опасность объявили в Орловской области 4 октября. Почти одновременно с ним в соседней Воронежской области губернатор региона Александр Гусев заявил об авиационной опасности и попросил жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или в другое подходящее укрытие.