Фицо: Словакия хочет присоединиться к «Друзьям мира» по Украине
Словакия намерена присоединиться к платформе «Друзья мира» по Украине, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
«Мы разделяем мнение о невозможности немедленного прекращения боевых действий до тех пор, пока Украина будет продолжать получать военную и финансовую поддержку со стороны Запада для продолжения войны», – сказал премьер (цитата по eReport).
Фицо сообщил, что намерен поговорить с бразильскими официальными лицами о мирной инициативе во время своей поездки в страну в декабре. По его словам, Словакия хочет присоединиться к группе «Друзья мира» в ООН, которая должна поддержать окончание боевых действий.
Платформа «Друзья мира» была создана Китаем и Бразилией в сентябре. Она призвана сыграть роль в урегулировании украинского вопроса. О ее создании объявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке. В мае 2024 г. Китай и Бразилия представили мирный план из шести пунктов, в котором говорилось, что переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине.
Директор Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин говорил «Ведомостям», что китайско-бразильская инициатива выгодна России, поскольку предполагает полное равенство договаривающихся сторон. И подобное не находит поддержки в Киеве: президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно собрать блок из 50 западных и союзных им стран, которые вместе будут давить на Россию, считает эксперт.