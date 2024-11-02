Фицо: Словакия хочет присоединиться к «Друзьям мира» по Украине

Платформа «Друзья мира» была создана Китаем и Бразилией в сентябре. Она призвана сыграть роль в урегулировании украинского вопроса. О ее создании объявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке. В мае 2024 г. Китай и Бразилия представили мирный план из шести пунктов, в котором говорилось, что переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине.