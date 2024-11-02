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Фицо: Словакия хочет присоединиться к «Друзьям мира» по Украине

Ведомости

Словакия намерена присоединиться к платформе «Друзья мира» по Украине, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Мы разделяем мнение о невозможности немедленного прекращения боевых действий до тех пор, пока Украина будет продолжать получать военную и финансовую поддержку со стороны Запада для продолжения войны», – сказал премьер (цитата по eReport).

Фицо сообщил, что намерен поговорить с бразильскими официальными лицами о мирной инициативе во время своей поездки в страну в декабре. По его словам, Словакия хочет присоединиться к группе «Друзья мира» в ООН, которая должна поддержать окончание боевых действий.

Платформа «Друзья мира» была создана Китаем и Бразилией в сентябре. Она призвана сыграть роль в урегулировании украинского вопроса. О ее создании объявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке. В мае 2024 г. Китай и Бразилия представили мирный план из шести пунктов, в котором говорилось, что переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине.

Директор Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин говорил «Ведомостям», что китайско-бразильская инициатива выгодна России, поскольку предполагает полное равенство договаривающихся сторон. И подобное не находит поддержки в Киеве: президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно собрать блок из 50 западных и союзных им стран, которые вместе будут давить на Россию, считает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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