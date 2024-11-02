Путин начал работу над речью для выступления на «Валдае»

XXI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания станет «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Пленарная сессия «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир» состоится 7 ноября.