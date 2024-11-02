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Путин начал работу над речью для выступления на «Валдае»

Ведомости

Президент России Владимир Путин приступил к работе над речью, с которой он планирует выступить на XXI заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил «РИА Новости».

Песков отметил, что выступление Путина каждый раз приобретает мировой масштаб. Все внимательно следят за речью российского лидера, после чего подвергают ее анализу, сказал представитель Кремля.

XXI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания станет «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Пленарная сессия «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир» состоится 7 ноября.

В ходе своего выступления на пленарной сессии юбилейного заседания клуба «Валдай» в 2023 г. Путин заявил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира. «На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов чрезвычайно велика», – подчеркнул президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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