Путин начал работу над речью для выступления на «Валдае»
Президент России Владимир Путин приступил к работе над речью, с которой он планирует выступить на XXI заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил «РИА Новости».
Песков отметил, что выступление Путина каждый раз приобретает мировой масштаб. Все внимательно следят за речью российского лидера, после чего подвергают ее анализу, сказал представитель Кремля.
XXI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания станет «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Пленарная сессия «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир» состоится 7 ноября.
В ходе своего выступления на пленарной сессии юбилейного заседания клуба «Валдай» в 2023 г. Путин заявил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира. «На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов чрезвычайно велика», – подчеркнул президент.