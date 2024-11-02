Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность

«Уважаемые коллеги, мы сегодня обсудим вопрос информационной безопасности, в том числе в интернете. Докладчик – [министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут] Шадаев. Шадаев, начнем работать, пожалуйста», – сказал Путин.