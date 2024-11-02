Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность
Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой для обсуждения стала информационная безопасность, в том числе в Сети, сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемые коллеги, мы сегодня обсудим вопрос информационной безопасности, в том числе в интернете. Докладчик – [министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут] Шадаев. Шадаев, начнем работать, пожалуйста», – сказал Путин.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и другие.