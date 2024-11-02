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Премьер Польши заявил об окончании эры доминирования США над Европой

Ведомости

Будущее Европы больше не зависит от исхода выборов в США, поскольку эпоха геополитического доминирования Вашингтона закончилась, об этом заявил на своей странице в X премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, но в первую очередь оно зависит от нас. При условии, что Европа повзрослеет и поверит в свои силы», – написал политик.

22 октября Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата писало о выступлении Брюсселя против кандидатуры Дональда Трампа. В случае его прихода к власти страна рассматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном не дадут желаемого результата. Первые пошлины, введенные США в отношении стран ЕС, застали страны объединения врасплох.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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