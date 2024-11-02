Премьер Польши заявил об окончании эры доминирования США над Европой

22 октября Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата писало о выступлении Брюсселя против кандидатуры Дональда Трампа. В случае его прихода к власти страна рассматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном не дадут желаемого результата. Первые пошлины, введенные США в отношении стран ЕС, застали страны объединения врасплох.