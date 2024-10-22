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Politico: ЕС готовится к торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах

Ведомости

В Европе готовятся к ответным мерам на случай новой торговой войны с США, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По данным издания, Брюссель выступает против кандидатуры Дональда Трампа и в случае его прихода к власти рассматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном не дадут желаемого результата.

Вице-президент Торговой палаты США по делам Европы Марджори Чорлинс прокомментировала подготовку ответных мер ЕС в случае торговой войны с Америкой, назвав это «неудивительным».

По мнению европейских лидеров, у ЕС есть все шансы выиграть возникшее противостояние. В газете также отмечают, что первые пошлины, введенные США в отношении стран ЕС, застали страны объединения врасплох.

31 мая 2018 г. «Ведомости» писали о решении Трампа ввести пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза – 25% и 10% соответственно, или 6,4 млрд евро в год. ЕС ввел ответные «ребалансирующие» пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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