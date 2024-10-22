Politico: ЕС готовится к торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах

31 мая 2018 г. «Ведомости» писали о решении Трампа ввести пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза – 25% и 10% соответственно, или 6,4 млрд евро в год. ЕС ввел ответные «ребалансирующие» пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 млрд евро.