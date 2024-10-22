Politico: ЕС готовится к торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах
В Европе готовятся к ответным мерам на случай новой торговой войны с США, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.
По данным издания, Брюссель выступает против кандидатуры Дональда Трампа и в случае его прихода к власти рассматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном не дадут желаемого результата.
Вице-президент Торговой палаты США по делам Европы Марджори Чорлинс прокомментировала подготовку ответных мер ЕС в случае торговой войны с Америкой, назвав это «неудивительным».
По мнению европейских лидеров, у ЕС есть все шансы выиграть возникшее противостояние. В газете также отмечают, что первые пошлины, введенные США в отношении стран ЕС, застали страны объединения врасплох.