ЦИК: в Молдавии отстранили от работы нескольких членов избиркомов

Кремль назвал условия избирательной кампании в Молдавии несвободными, поставив под сомнение «труднообъяснимый» прирост голосов в пользу действующей главы государства Майи Санду и ЕС под конец подсчета результатов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, которого обвинили в подкупе избирателей, заявил, в свою очередь, о тотальной давке и пропаганде, которую Запад вел на территории страны.