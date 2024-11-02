ЦИК: в Молдавии отстранили от работы нескольких членов избиркомов
В Молдавии в рамках расследования по делу о подкупе избирателей временно отстранены от работы несколько членов избирательных комиссий, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анжела Караман.
«Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей», – сказала Караман (цитата по «РИА Новости»).
23 октября ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента, которые прошли 20 октября. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Согласно окончательным результатам выборов, действующий президент Майя Санду получила 656 000 голосов (42,49%), бывший генпрокурор республики Александр Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Второй тур президентских выборов пройдет 3 ноября.
20 октября в Молдавии также прошел конституционный референдум о европейской интеграции. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали за присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – против.
Кремль назвал условия избирательной кампании в Молдавии несвободными, поставив под сомнение «труднообъяснимый» прирост голосов в пользу действующей главы государства Майи Санду и ЕС под конец подсчета результатов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, которого обвинили в подкупе избирателей, заявил, в свою очередь, о тотальной давке и пропаганде, которую Запад вел на территории страны.