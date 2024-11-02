NYT сообщила об измотанном состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский выглядит уставшим и измотанным после поражений ВСУ на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«После встречи с Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские политические силы заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и обеспокоенным военными неудачами, а также выборами в США», – говорится в материале.
Непредсказуемость исхода выборов в Штатах оказывает сильное давление на украинцев. Кроме того, они чувствуют себя подавленными из-за стремительного наступления российских войск на передовой и страха прекращения западной помощи.
29 октября «Ведомости» сообщали о вошедшем в «план победы» главы государства запросе на поставки ракет Tomahawk. В необнародованном пункте «плана победы» Зеленский предложил «пакет мер неядерного сдерживания», в рамках которого попросил предоставить стране этот вид ракет.