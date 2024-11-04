Иран планирует использовать более мощные ракеты при ответном ударе на Израиль

Иранское правительство заявило, что во время своего последнего нападения на Израиль 1 октября в основном использовались четыре разных типа баллистических ракет средней дальности: «Эмад» и «Гадр», а также две новейшие и самые современные иранские ракеты «Хейбар-Шекан» и «Фаттах».