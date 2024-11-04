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Иран планирует использовать более мощные ракеты при ответном ударе на Израиль

Ведомости

Иран планирует комплексный ответ на израильские атаки с использованием более мощных боеголовок, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой иранские официальные лица, проинформированные о планах.

Иранское правительство заявило, что во время своего последнего нападения на Израиль 1 октября в основном использовались четыре разных типа баллистических ракет средней дальности: «Эмад» и «Гадр», а также две новейшие и самые современные иранские ракеты «Хейбар-Шекан» и «Фаттах».

Иран сообщил арабским дипломатам, что в скором времени будет задействована также регулярная армия. Войска не будут участвовать в боях напрямую, но организация «Корпус стражей исламской революции» не будет действовать в одиночку.

Кроме того, Иран планирует использовать территорию Ирака для проведения части операции и атаковать израильские военные объекты «гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз».

Официальные лица Египта, Бахрейна и Омана заявили, что иранские дипломаты в общих чертах описали ответную реакцию после публичных и частных предупреждений США о том, что не стоит отвечать Израилю тем же.

По словам иранского чиновника, еще одним фактором, влияющим на реакцию Ирана, являются выборы в США. По данным американских спецслужб, Иран предпочитает Камалу Харрис Дональду Трампу.

2 ноября WJS писала о том, что иранские баллистические ракеты могут нанести огромный ущерб объектам на территории Израиля в случае обхода израильских систем противовоздушной обороны (ПВО). При возможном ударе по Израилю Ирану придется учитывать, что ответные удары израильской армии могут быть жесткими и затронуть энергетическую инфраструктуру или ядерные объекты, отмечает издание.

Глава стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харрази в интервью Al Mayadeen говорил о возможных изменениях в ядерной доктрине Ирана в случае, если страна столкнется с «экзистенциальной угрозой».

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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