Иран может изменить ядерную политику в случае «экзистенциальной угрозы»

Харрази рассказал, что его страна готова отреагировать на любую эскалацию. Он обратил внимание на военный потенциал Ирана, отметив, что есть все технические возможности для производства ядерного оружия и отсутствие серьезных препятствий в этом отношении. Харрази подчеркнул, что фетва, изданная лидером Ирана Али Хаменеи, служит единственным сдерживающим фактором, не позволяющим Ирану создавать ядерное оружие.