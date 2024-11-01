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Иран может изменить ядерную политику в случае «экзистенциальной угрозы»

Ведомости

Потенциальные изменения в ядерной доктрине Ирана возможны, особенно если страна столкнется с «экзистенциальной угрозой», заявил глава стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харрази в интервью Al Mayadeen.

Харрази рассказал, что его страна готова отреагировать на любую эскалацию. Он обратил внимание на военный потенциал Ирана, отметив, что есть все технические возможности для производства ядерного оружия и отсутствие серьезных препятствий в этом отношении. Харрази подчеркнул, что фетва, изданная лидером Ирана Али Хаменеи, служит единственным сдерживающим фактором, не позволяющим Ирану создавать ядерное оружие.

Глава стратегического совета также упомянул, что изменения в политике коснутся и дальнобойных ракет. Харрази напомнил о том, что Иран продемонстрировал свои возможности в ходе операции «Истинное обещание II», когда Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю.

Харрази заявил, что, если Израиль будет продолжать «свои враждебные действия», Иран ответит соответствующе.

28 октября официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи заявлял, что Иран после израильского удара не собирается отвечать созданием ядерного оружия.

25 октября The New York Times писала, что, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, Иран приказал вооруженным силам быть готовыми к войне, но при этом стараться ее избежать, учитывая, что его союзники в Ливане и Газе были уничтожены.

«В случае нападения Израиля наш ответ будет пропорциональным и просчитанным», – заявлял министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи российским СМИ 24 октября на полях саммита БРИКС в Казани.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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