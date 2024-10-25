NYT: Иран приказал военным быть готовыми к войне с Израилем

По словам источников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько военных планов на случай нападения Израиля. Масштабы любого ответного удара Ирана будут во многом зависеть от серьезности израильских атак. Источники утверждают, что если израильские удары, нанесенные в ответ на обстрел ракетами со стороны Ирана в начале этого месяца, нанесут значительный ущерб и приведут к большим жертвам, Иран инициирует ответный удар. Но если Израиль ограничится атакой нескольких военных баз и складов, где хранятся ракеты и беспилотники, Иран, возможно, ничего не предпримет. Ответ будет неизбежен, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре, ядерным объектам или если совершит убийство высокопоставленных чиновников.