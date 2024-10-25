NYT: Иран приказал военным быть готовыми к войне с Израилем
Готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, Иран приказал вооруженным силам быть готовыми к войне, но при этом стараться ее избежать, учитывая, что его союзники в Ливане и Газе были уничтожены. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех иранских чиновников.
По словам источников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько военных планов на случай нападения Израиля. Масштабы любого ответного удара Ирана будут во многом зависеть от серьезности израильских атак. Источники утверждают, что если израильские удары, нанесенные в ответ на обстрел ракетами со стороны Ирана в начале этого месяца, нанесут значительный ущерб и приведут к большим жертвам, Иран инициирует ответный удар. Но если Израиль ограничится атакой нескольких военных баз и складов, где хранятся ракеты и беспилотники, Иран, возможно, ничего не предпримет. Ответ будет неизбежен, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре, ядерным объектам или если совершит убийство высокопоставленных чиновников.
Официальные лица, в том числе два представителя Корпуса стражей исламской революции, заявили, что в случае, если Израиль причинит серьезный ущерб, в качестве ответных мер будут рассматриваться запуск до 1000 баллистических ракет, эскалация атак иранских группировок боевиков-наемников в регионе, а также нарушение поставок энергоресурсов и судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
«В случае нападения Израиля наш ответ будет пропорциональным и просчитанным», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи российским СМИ 24 октября на полях саммита БРИКС в Казани.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.