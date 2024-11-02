WSJ: Иран может нанести значительный ущерб Израилю
Иран сохраняет свой ракетный потенциал и способен нанести значительный ущерб обороноспособности Израиля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Собеседники издания указали, что иранские баллистические ракеты могут нанести огромный ущерб объектам на территории Израиля в случае обхода израильских систем противовоздушной обороны (ПВО).
При возможном ударе по Израилю Ирану придется учитывать, что ответные удары израильской армии могут быть жесткими и затронуть энергетическую инфраструктуру или ядерные объекты, отмечает издание.
2 ноября командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции «Басидж» генерал Голамреза Солеймани заявил, что израильская военная техника и ПВО не обладают необходимой эффективностью, чтобы справиться с ответными атаками со стороны Ирана. По его словам, Израиль находится на грани «исторического краха», передает Mehr.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35.