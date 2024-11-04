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ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента

Ведомости

В ходе прошедшего 3 ноября второго тура выборов президента не было зарегистрировано серьезных нарушений, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман в ходе брифинга.

По информации ЦИК, выборы прошли в свободной обстановке и без серьезных инцидентов. Всего за выборы поступило 225 сообщений об инцидентах и нарушениях, добавила Караман. Среди нарушений было фотографирование бюллетеней, запрещенная в этот день агитация и организованная перевозка избирателей, а также порча бюллетеней. На избирательных участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования, отметила Караман, добавив, что ЦИК также впервые столкнулся с такой проблемой, как анонимные звонки о минировании.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 928 053 голоса избирателей (55,36%) после обработки данных с 99,73% участков, следует из данных ЦИК республики. Ее оппонент, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 748 490 голосов (44,64%).

Явка составила 54,3% – выборы признаны состоявшимися (необходимо участие более одной трети избирателей. – «Ведомости»). Всего на участки пришли 1 676 543 человека. При этом на территории внутри республики (явка 1 352 759 человек) большинство голосов набрал Стояногло (51,19% против 48,81% у Санду). На участках за рубежом (323 784 избирателей) у Санду 82,72% против 17,28% у ее оппонента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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