ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента
В ходе прошедшего 3 ноября второго тура выборов президента не было зарегистрировано серьезных нарушений, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман в ходе брифинга.
По информации ЦИК, выборы прошли в свободной обстановке и без серьезных инцидентов. Всего за выборы поступило 225 сообщений об инцидентах и нарушениях, добавила Караман. Среди нарушений было фотографирование бюллетеней, запрещенная в этот день агитация и организованная перевозка избирателей, а также порча бюллетеней. На избирательных участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования, отметила Караман, добавив, что ЦИК также впервые столкнулся с такой проблемой, как анонимные звонки о минировании.
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 928 053 голоса избирателей (55,36%) после обработки данных с 99,73% участков, следует из данных ЦИК республики. Ее оппонент, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 748 490 голосов (44,64%).
Явка составила 54,3% – выборы признаны состоявшимися (необходимо участие более одной трети избирателей. – «Ведомости»). Всего на участки пришли 1 676 543 человека. При этом на территории внутри республики (явка 1 352 759 человек) большинство голосов набрал Стояногло (51,19% против 48,81% у Санду). На участках за рубежом (323 784 избирателей) у Санду 82,72% против 17,28% у ее оппонента.