ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента

По информации ЦИК, выборы прошли в свободной обстановке и без серьезных инцидентов. Всего за выборы поступило 225 сообщений об инцидентах и нарушениях, добавила Караман. Среди нарушений было фотографирование бюллетеней, запрещенная в этот день агитация и организованная перевозка избирателей, а также порча бюллетеней. На избирательных участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования, отметила Караман, добавив, что ЦИК также впервые столкнулся с такой проблемой, как анонимные звонки о минировании.