ЦИК Молдавии обработал 100% голосов избирателей

Всего за выборы поступило 225 сообщений об инцидентах и нарушениях. Среди нарушений было фотографирование бюллетеней, запрещенная в этот день агитация и организованная перевозка избирателей, а также порча бюллетеней. На избирательных участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования. ЦИК также впервые столкнулся с такой проблемой, как анонимные звонки о минировании.