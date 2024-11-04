ЦИК Молдавии обработал 100% голосов избирателей
Центральная избирательная комиссия Молдавии обработала 100% голосов избирателей. Действующий лидер Молдавии Майя Санду победила, набрав 55,33% голосов, следует из данных ЦИК.
Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло набрал 44,67%. За него проголосовали 750 644 человек.
При этом Партия социалистовне признает результаты выборов, а Санду – легитимным президентом. По их мнению, Санду признают «только спонсоры и кураторы из-за рубежа».
3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман в ходе брифинга заявила, что в ходе второго тура не было зарегистрировано серьезных нарушений.
Всего за выборы поступило 225 сообщений об инцидентах и нарушениях. Среди нарушений было фотографирование бюллетеней, запрещенная в этот день агитация и организованная перевозка избирателей, а также порча бюллетеней. На избирательных участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования. ЦИК также впервые столкнулся с такой проблемой, как анонимные звонки о минировании.