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ЦИК Молдавии обработал 100% голосов избирателей

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Молдавии обработала 100% голосов избирателей. Действующий лидер Молдавии Майя Санду победила, набрав 55,33% голосов, следует из данных ЦИК.

Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло набрал 44,67%. За него проголосовали 750 644 человек.

При этом Партия социалистовне признает результаты выборов, а Санду – легитимным президентом. По их мнению, Санду признают «только спонсоры и кураторы из-за рубежа».

3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман в ходе брифинга заявила, что в ходе второго тура не было зарегистрировано серьезных нарушений.

Всего за выборы поступило 225 сообщений об инцидентах и нарушениях. Среди нарушений было фотографирование бюллетеней, запрещенная в этот день агитация и организованная перевозка избирателей, а также порча бюллетеней. На избирательных участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования. ЦИК также впервые столкнулся с такой проблемой, как анонимные звонки о минировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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