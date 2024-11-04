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Главу МИД Германии раскритиковали за визит в Киев и денежную помощь Украине

Ведомости

Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за «хвастовство» по поводу денежной помощи Украине на фоне дефицита бюджета в самой Германии.

«Пока коалиция в Берлине препирается по поводу нехватки денег и убогой энергетической политики, Бербок в Киеве хвастается тем, что перевела 37,3 млрд евро из денег налогоплательщиков на одну лишь коррумпированную Украину», – пишет парламентарий в X (Twitter).

Дагделен также призвала провести новые выборы в немецкий парламент.

Ранее сообщалось, что Бербок прибыла на Украину с необъявленным визитом. Она заверила украинскую сторону в поддержке ввиду надвигающейся зимы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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