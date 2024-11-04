Главу МИД Германии раскритиковали за визит в Киев и денежную помощь Украине
Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за «хвастовство» по поводу денежной помощи Украине на фоне дефицита бюджета в самой Германии.
«Пока коалиция в Берлине препирается по поводу нехватки денег и убогой энергетической политики, Бербок в Киеве хвастается тем, что перевела 37,3 млрд евро из денег налогоплательщиков на одну лишь коррумпированную Украину», – пишет парламентарий в X (Twitter).
Дагделен также призвала провести новые выборы в немецкий парламент.
Ранее сообщалось, что Бербок прибыла на Украину с необъявленным визитом. Она заверила украинскую сторону в поддержке ввиду надвигающейся зимы.