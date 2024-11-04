Главу МИД Германии раскритиковали за визит в Киев и денежную помощь Украине

«Пока коалиция в Берлине препирается по поводу нехватки денег и убогой энергетической политики, Бербок в Киеве хвастается тем, что перевела 37,3 млрд евро из денег налогоплательщиков на одну лишь коррумпированную Украину», – пишет парламентарий в X (Twitter).