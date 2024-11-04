Украина допускает прекращение ударов по энергообъектам при содействии Катара

В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент РФ Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Шойгу добавил, что для Москвы было большим удивлением, когда через некоторое время Киев отказался от этого соглашения. Вторжение украинских сил в Курскую область, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.