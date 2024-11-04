Украина допускает прекращение ударов по энергообъектам при содействии Катара
Украина готова рассмотреть соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией при посредничестве Катара либо другого третьего игрока, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в эфире украинского телеканала «Рада».
Ермак сообщил, что в вопросе прекращения огня может быть применен принцип, аналогичный «зерновой сделке». При этом он утверждает, что в настоящий момент никаких переговоров между Киевом и Москвой не ведется.
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом статью Financial Times о переговорах России и Украины. Газета со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. По информации знакомого с ходом переговоров дипломата, речь идет об «очень ранних переговорах о возможном возобновлении чего-то», пишет издание.
В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент РФ Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Шойгу добавил, что для Москвы было большим удивлением, когда через некоторое время Киев отказался от этого соглашения. Вторжение украинских сил в Курскую область, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.