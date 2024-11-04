Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Украина допускает прекращение ударов по энергообъектам при содействии Катара

Ведомости

Украина готова рассмотреть соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией при посредничестве Катара либо другого третьего игрока, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в эфире украинского телеканала «Рада».

Ермак сообщил, что в вопросе прекращения огня может быть применен принцип, аналогичный «зерновой сделке». При этом он утверждает, что в настоящий момент никаких переговоров между Киевом и Москвой не ведется.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом статью Financial Times о переговорах России и Украины. Газета со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. По информации знакомого с ходом переговоров дипломата, речь идет об «очень ранних переговорах о возможном возобновлении чего-то», пишет издание.

В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент РФ Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Шойгу добавил, что для Москвы было большим удивлением, когда через некоторое время Киев отказался от этого соглашения. Вторжение украинских сил в Курскую область, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных