Песков назвал «вбросом» статью Financial Times о переговорах России и Украины
Публикация Financial Times (FT) о том, что Украина и Россия при посредничестве Катара якобы начали предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, является «вбросом». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. И даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают», – сказал Песков. На уточняющий вопрос жрналистов он подтвердил, что называет «вбросом» публикацию FT.
30 октября FT со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. По информации знакомого с ходом переговоров дипломата, речь идет об «очень ранних переговорах о возможном возобновлении чего-то», пишет издание.
В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область президент РФ Владимир Путин принял решение прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Шойгу добавил, что для Москвы было большим удивлением, когда через некоторое время Киев отказался от этого соглашения. Вторжение украинских сил в Курскую область, по его мнению, является попыткой принудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.
The Washington Post (WP) в августе также писала, что атака ВСУ сорвала намечавшиеся на август неофициальные непрямые переговоры Москвы и Киева в Дохе о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «срывать было нечего», поскольку никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и Украиной по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется.