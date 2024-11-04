Слюсарь назначен врио главы Ростовской области

Слюсарь назначен врио главы Ростовской областиРанее о том, что он возглавит регион, сообщили источники «Ведомостей»
Гендиректор объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) Юрий Слюсарь назначен на пост временно исполняющего обязанности главы Ростовской областей. О своем согласии занять этот пост кандидат заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле.
В ходе беседы с президентом Слюсарь сообщил, что осознает стратегическую значимость региона, а также добавил, что ему потребуется время для ознакомления. Путин отметил, что вверяемый регион – родной для Слюсаря, а также пообещал помочь в случае возникновения трудностей с началом работы на новой должности.
4 ноября о своем решении уйти в отставку сообщил теперь уже бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев. Источники «Ведомостей» рассказали, что на его место может быть назначен гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Слесарю 50 лет, он родился в Ростове-на-Дону. Закончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. После окончания университета работал в разных коммерческих компаниях. В 2003-2009 гг. был коммерческим директор ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 по 2007 г. руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром"». Затем работал на разных должностях в Минпромторге. С 2015 г. Юрий Слюсарь возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», с 2019 г. – в должности генерального директора.