Слюсарь назначен врио главы Ростовской области

Слесарю 50 лет, он родился в Ростове-на-Дону. Закончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. После окончания университета работал в разных коммерческих компаниях. В 2003-2009 гг. был коммерческим директор ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 по 2007 г. руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром"». Затем работал на разных должностях в Минпромторге. С 2015 г. Юрий Слюсарь возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», с 2019 г. – в должности генерального директора.