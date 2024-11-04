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Захарова связала победу Санду с применением админресурса и репрессиями

Ведомости

Президентские выборы в Молдавии, по итогам второго тура которых победила Майя Санду, сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости», – сказала Захарова, ее слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Также Захарова обвинила Кишинев в дискриминации граждан Молдавии, которые проживают в России. По ее словам, численность молдавской диаспоры в РФ достигает 500 000 человек, но для них было открыто всего два избирательных участка с ограниченным количеством бюллетеней. Официальный представитель МИДа указала, что Санду смогла победить лишь за счет голосов граждан, которые проживают в странах Запада, в то время как молдаване, что находятся внутри страны, проголосовали преимущественно против нее.

«Итоги второго тура президентских выборов подтвердили наличие глубокого раскола в молдавском обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС», – отметила Захарова.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Санду, ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты уже заявили, что не признают прошедшие в стране выборы и не считают Санду легитимным президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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