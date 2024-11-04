Захарова связала победу Санду с применением админресурса и репрессиями
Президентские выборы в Молдавии, по итогам второго тура которых победила Майя Санду, сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости», – сказала Захарова, ее слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Также Захарова обвинила Кишинев в дискриминации граждан Молдавии, которые проживают в России. По ее словам, численность молдавской диаспоры в РФ достигает 500 000 человек, но для них было открыто всего два избирательных участка с ограниченным количеством бюллетеней. Официальный представитель МИДа указала, что Санду смогла победить лишь за счет голосов граждан, которые проживают в странах Запада, в то время как молдаване, что находятся внутри страны, проголосовали преимущественно против нее.
«Итоги второго тура президентских выборов подтвердили наличие глубокого раскола в молдавском обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС», – отметила Захарова.
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Санду, ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты уже заявили, что не признают прошедшие в стране выборы и не считают Санду легитимным президентом.