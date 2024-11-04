Также Захарова обвинила Кишинев в дискриминации граждан Молдавии, которые проживают в России. По ее словам, численность молдавской диаспоры в РФ достигает 500 000 человек, но для них было открыто всего два избирательных участка с ограниченным количеством бюллетеней. Официальный представитель МИДа указала, что Санду смогла победить лишь за счет голосов граждан, которые проживают в странах Запада, в то время как молдаване, что находятся внутри страны, проголосовали преимущественно против нее.