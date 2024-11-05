ФБР предотвратило попытку теракта на электростанции в США
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало жителя штата Теннесси Скайлера Филлипи, который планировал теракт за день до президентских выборов в США. Об этом сообщается на сайте минюста США.
По данным ведомства, 24-летний Филлипи собирался ударить по электростанции в Нэшвилле с помощью беспилотника, оснащенного взрывчаткой. Правоохранители арестовали мужчину возле электростанции. В его автомобиле обнаружили дрон и взрывное устройство. Утверждается, что Филлипи допускал атаки и на другие объекты инфраструктуры, а также выражал готовность использовать взрывчатку для массовых разрушений.
Арестованный обвиняется в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
9 октября ФБР арестовало гражданина Афганистана, планировавшего теракт в день выборов президента США. 27-летний Насир Таухеди планировал теракт от имени «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
Ведомство изучило сообщения на электронных устройствах Таухеди. Из них следует, что обвиняемый общался с человеком, который содействовал «вербовке, обучению и идеологической обработке лиц, проявлявших интерес к террористической деятельности». Таухеди также просматривал и сохранял материалы ИГ в своих учетных записях iCloud и Google и состоял в группах Telegram в поддержку террористической организации.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканской партии является экс-президент США Дональд Трамп, от демократической партии – вице-президент США Камала Харрис.