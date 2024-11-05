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ФБР предотвратило попытку теракта на электростанции в США

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало жителя штата Теннесси Скайлера Филлипи, который планировал теракт за день до президентских выборов в США. Об этом сообщается на сайте минюста США.

По данным ведомства, 24-летний Филлипи собирался ударить по электростанции в Нэшвилле с помощью беспилотника, оснащенного взрывчаткой. Правоохранители арестовали мужчину возле электростанции. В его автомобиле обнаружили дрон и взрывное устройство. Утверждается, что Филлипи допускал атаки и на другие объекты инфраструктуры, а также выражал готовность использовать взрывчатку для массовых разрушений.

Арестованный обвиняется в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

9 октября ФБР арестовало гражданина Афганистана, планировавшего теракт в день выборов президента США. 27-летний Насир Таухеди планировал теракт от имени «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Ведомство изучило сообщения на электронных устройствах Таухеди. Из них следует, что обвиняемый общался с человеком, который содействовал «вербовке, обучению и идеологической обработке лиц, проявлявших интерес к террористической деятельности». Таухеди также просматривал и сохранял материалы ИГ в своих учетных записях iCloud и Google и состоял в группах Telegram в поддержку террористической организации.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканской партии является экс-президент США Дональд Трамп, от демократической партии – вице-президент США Камала Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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