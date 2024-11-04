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Более 78 млн человек досрочно проголосовали на выборах США

Ведомости

На президентских выборах США досрочно проголосовали более 78 млн человек. Это следует из данных лаборатории электоральных процессов университета Флориды.

Из них лично проголосовали более 42 млн человек, а по почте – более 35 млн, следует из данных университета.

Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. Наиболее активные штаты на этих выборах – Техас (8,9 млн голосов), Флорида (8,1 млн), Калифорния (7,6 млн), Северная Каролина (4,4 млн) и Джорджия (4 млн).

По данным на 30 октября, когда досрочно проголосовали 50 млн человек, 39% зарегистрированных были демократы, а 36% − республиканцы.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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