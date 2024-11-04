Более 78 млн человек досрочно проголосовали на выборах США
На президентских выборах США досрочно проголосовали более 78 млн человек. Это следует из данных лаборатории электоральных процессов университета Флориды.
Из них лично проголосовали более 42 млн человек, а по почте – более 35 млн, следует из данных университета.
Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. Наиболее активные штаты на этих выборах – Техас (8,9 млн голосов), Флорида (8,1 млн), Калифорния (7,6 млн), Северная Каролина (4,4 млн) и Джорджия (4 млн).
По данным на 30 октября, когда досрочно проголосовали 50 млн человек, 39% зарегистрированных были демократы, а 36% − республиканцы.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Дональд Трамп.