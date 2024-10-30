На выборах в США досрочно проголосовали 50 млн человек
На президентских выборах в США проголосовали уже более 50 млн американцев. Из них 39% зарегистрированных избирателей − демократы и 36% − республиканцы. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на данные системы досрочного голосования университета Флориды.
Как отмечает портал, самая большая группа избирателей − это люди старше 65 лет. Они составляют 41% от общего количества американцев, использующих систему досрочного голосования.
28 октября досрочно проголосовал президент США Джо Байден. Байден проголосовал в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где находится его частная резиденция. Тогда досрочных избирателей насчитывалось около 43 млн человек. При этом 42% зарегистрированных были демократы и 40% − республиканцы.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Дональд Трамп.