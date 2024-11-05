Руденко назвал пуски ракет КНДР законной мерой обеспечения обороноспособности

«Это реакция наших корейских друзей на то, что происходит вокруг Корейского полуострова, на ту провокационную деятельность, которую развивают Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками», – сказал он, напомнив, что об этом говорил постпред России при ООН Василий Небензя.