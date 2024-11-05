Руденко назвал пуски ракет КНДР законной мерой обеспечения обороноспособности
Пуски ракет Северной Кореи – это законная мера по обеспечению обороноспособности, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко в разговоре с ТАСС. По его словам, это реакция Пхеньяна на провокации со стороны Вашингтона.
«Это реакция наших корейских друзей на то, что происходит вокруг Корейского полуострова, на ту провокационную деятельность, которую развивают Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками», – сказал он, напомнив, что об этом говорил постпред России при ООН Василий Небензя.
Руденко также выразил надежду, что новая администрация США и союзники страны проявят здравый подход к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
5 ноября генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что из Северной Кореи было выпущено не менее семи баллистических ракет малой дальности. По его словам, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
За несколько дней до этого, 1 ноября, власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.