Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кремль: проживающим в России гражданам Молдавии не дали проголосовать на выборах

Ожидать улучшения отношений между Россией и Молдавией не приходится, заявил Песков
Ведомости

Прошедшие в Молдавии выборы президента нельзя считать честными, поскольку нескольким сотням тысяч граждан, которые проживают в России, власти республики не предоставили возможность проголосовать, а кроме того, были и другие манипуляции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций», – заявил представитель Кремля.

Он добавил, что на результаты выборов повлияло то, что проживающим в других европейских странах гражданам Молдавии дали возможность проголосовать, в отличие от тех, кто живет в России.

Песков также отметил, что, несмотря на победу на выборах действующего руководителя республики Майи Санду, она «не является президентом, потому что в стране тоже большинство населения голосовали не за нее», и общество внутри Молдавии «весьма расколото».

По мнению пресс-секретаря, ожидать улучшения отношений между Россией и Молдавией не приходится.

«До сих пор они [руководство республики] не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной. Напротив, именно они были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной», – сказал Песков.

На вопрос о том, как в связи с итогами выборов будет складываться судьба Приднестровья, пресс-секретарь ответил, что пока Россия видит «отсутствие какого-либо конструктивного подхода в Кишиневе к этой проблеме».

«Мы констатируем, что жители Приднестровья не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то нынешнее руководство Молдавии. Поэтому безусловно это проблема, которая требует серьезных усилий, но исключительно опираясь на конструктивный подход, дефицит которого мы наблюдаем сейчас», – пояснил представитель Кремля.

Действующая глава Молдавии Санду одержала победу на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выборы в Молдавии якобы сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных