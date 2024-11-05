Кремль: проживающим в России гражданам Молдавии не дали проголосовать на выборах

Прошедшие в Молдавии выборы президента нельзя считать честными, поскольку нескольким сотням тысяч граждан, которые проживают в России, власти республики не предоставили возможность проголосовать, а кроме того, были и другие манипуляции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.