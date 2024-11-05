Кремль: проживающим в России гражданам Молдавии не дали проголосовать на выборах

Кремль: проживающим в России гражданам Молдавии не дали проголосовать на выборахОжидать улучшения отношений между Россией и Молдавией не приходится, заявил Песков
Прошедшие в Молдавии выборы президента нельзя считать честными, поскольку нескольким сотням тысяч граждан, которые проживают в России, власти республики не предоставили возможность проголосовать, а кроме того, были и другие манипуляции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций», – заявил представитель Кремля.
Он добавил, что на результаты выборов повлияло то, что проживающим в других европейских странах гражданам Молдавии дали возможность проголосовать, в отличие от тех, кто живет в России.
Песков также отметил, что, несмотря на победу на выборах действующего руководителя республики Майи Санду, она «не является президентом, потому что в стране тоже большинство населения голосовали не за нее», и общество внутри Молдавии «весьма расколото».
По мнению пресс-секретаря, ожидать улучшения отношений между Россией и Молдавией не приходится.
«До сих пор они [руководство республики] не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной. Напротив, именно они были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной», – сказал Песков.
На вопрос о том, как в связи с итогами выборов будет складываться судьба Приднестровья, пресс-секретарь ответил, что пока Россия видит «отсутствие какого-либо конструктивного подхода в Кишиневе к этой проблеме».
«Мы констатируем, что жители Приднестровья не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то нынешнее руководство Молдавии. Поэтому безусловно это проблема, которая требует серьезных усилий, но исключительно опираясь на конструктивный подход, дефицит которого мы наблюдаем сейчас», – пояснил представитель Кремля.
Действующая глава Молдавии Санду одержала победу на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выборы в Молдавии якобы сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.