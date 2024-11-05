Армия Израиля сообщила о запуске 40 ракет из Ливана

5 ноября ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по 100 военным объектам радикалов в Ливане и Газе за сутки. Военные поразили ракетные установки, оружейные склады и военные сооружения радикалов. В Джабалии на севере анклава израильские военнослужащие ликвидировали десятки боевиков и уничтожили ряд военных объектов. В районе Рафаха на юге Газы израильские силы ликвидировали нескольких вооруженных радикалов и обнаружили сотни единиц оружия.