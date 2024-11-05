Армия Израиля сообщила о запуске 40 ракет из Ливана
Израильские силы зафиксировали запуск ливанской группировкой «Хезболла» 40 ракет по Израилю с территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия привела данные по состоянию на 15:00 (16:00 мск). Информация о пострадавших и разрушениях в результате запуска ракет не сообщается.
5 ноября ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по 100 военным объектам радикалов в Ливане и Газе за сутки. Военные поразили ракетные установки, оружейные склады и военные сооружения радикалов. В Джабалии на севере анклава израильские военнослужащие ликвидировали десятки боевиков и уничтожили ряд военных объектов. В районе Рафаха на юге Газы израильские силы ликвидировали нескольких вооруженных радикалов и обнаружили сотни единиц оружия.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.