Армия Израиля за сутки нанесла удары по 100 военным целям в Ливане и Газе
Израильские военные за сутки нанесли удары по 100 военным объектам радикалов в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным армии, израильские военные поразили ракетные установки, оружейные склады и военные сооружения радикалов. В Джабалии на севере Газы военнослужащие ликвидировали десятки боевиков и уничтожили ряд военных объектов. В районе города Рафах на юге анклава израильские силы ликвидировали нескольких вооруженных радикалов и обнаружили сотни единиц оружия.
30 октября Reuters сообщило, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». По данным источников агентства, двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно резолюции, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.