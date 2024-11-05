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Армия Израиля за сутки нанесла удары по 100 военным целям в Ливане и Газе

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Израильские военные за сутки нанесли удары по 100 военным объектам радикалов в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армии, израильские военные поразили ракетные установки, оружейные склады и военные сооружения радикалов. В Джабалии на севере Газы военнослужащие ликвидировали десятки боевиков и уничтожили ряд военных объектов. В районе города Рафах на юге анклава израильские силы ликвидировали нескольких вооруженных радикалов и обнаружили сотни единиц оружия.

30 октября Reuters сообщило, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». По данным источников агентства, двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно резолюции, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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