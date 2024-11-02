США перебросят на Ближний Восток эсминцы, истребители и бомбардировщики

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию главы радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. 26 октября ВВС Израиля нанесли ответный ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая истребители F-35.