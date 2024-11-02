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США перебросят на Ближний Восток эсминцы, истребители и бомбардировщики

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин поручил направить на Ближний Восток дополнительные силы, включая эсминцы, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков и несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Дополнительные силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы, когда к выходу из региона подготовится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Отмечается, что переброска сил демонстрирует способность США развертываться по всему миру в кратчайшие сроки для противодействия угрозам.

«Госсекретарь Остин продолжает давать понять, что если Иран, его партнеры или марионеточные силы воспользуются моментом, чтобы нацелиться на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа», – говорится в сообщении.

2 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что иранские баллистические ракеты могут нанести значительный ущерб объектам на территории Израиля в случае обхода израильских систем противовоздушной обороны (ПВО). В тот же день командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции «Басидж» генерал Голамреза Солеймани указал, что израильская военная техника и ПВО не обладают необходимой эффективностью, чтобы справиться с ответными атаками со стороны Ирана.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию главы радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана. 26 октября ВВС Израиля нанесли ответный ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая истребители F-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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