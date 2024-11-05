«Коммерсантъ»: Голубев станет сенатором от заксобрания Ростовской области

Василий Голубев родился 30 января 1957 г. в станице Ермаковской Тацинского района Ростовской области в семье шахтера. 21 мая 2010 г. заксобрание Ростовской области по представлению президента России Дмитрия Медведева наделило Голубева полномочиями губернатора Ростовской области. В 2015 г. был избран от «Единой России» на второй срок с результатом 78,21%. Спустя пять лет переизбрался на третий срок (65,53%).