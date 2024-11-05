«Коммерсантъ»: Голубев станет сенатором от заксобрания Ростовской области
Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев может занять пост сенатора Совета Федерации от законодательного собрания региона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Сейчас ростовский парламент в верхней палате представляет Ирина Рукавишникова. Она занимает пост первого заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации.
Голубев объявил о своей отставке с должности главы Ростовской области 4 ноября. Источники «Ведомостей» рассказали, что на его место может быть назначен гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. В тот же день президент назначил Слюсаря на пост врио губернатора региона.
Василий Голубев родился 30 января 1957 г. в станице Ермаковской Тацинского района Ростовской области в семье шахтера. 21 мая 2010 г. заксобрание Ростовской области по представлению президента России Дмитрия Медведева наделило Голубева полномочиями губернатора Ростовской области. В 2015 г. был избран от «Единой России» на второй срок с результатом 78,21%. Спустя пять лет переизбрался на третий срок (65,53%).
Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 г. в единый день голосования. Также в 2025 г. пройдут выборы депутатов городских дум Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт, городов Гуково и Зверево.