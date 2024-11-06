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Трамп сообщил о фальсификациях в колеблющейся Пенсильвании

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил о «массовом мошенничестве» в колеблющемся штате Пенсильвания.

«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии. Правоохранительные органы на подходе!» – написал он в соцсети Truth Social. Кандидат от республиканцев не привел дополнительных подробностей.

Трамп проголосовал на выборах вместе со своей супругой Меланией 5 ноября. После голосования он заявил журналистам, что готов признать свое поражение на выборах, если они будут проходить честно. Тогда он заявил, что «пока все проходит честно».

Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и республиканец Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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