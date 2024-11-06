Трамп сообщил о фальсификациях в колеблющейся Пенсильвании
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил о «массовом мошенничестве» в колеблющемся штате Пенсильвания.
«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии. Правоохранительные органы на подходе!» – написал он в соцсети Truth Social. Кандидат от республиканцев не привел дополнительных подробностей.
Трамп проголосовал на выборах вместе со своей супругой Меланией 5 ноября. После голосования он заявил журналистам, что готов признать свое поражение на выборах, если они будут проходить честно. Тогда он заявил, что «пока все проходит честно».
Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и республиканец Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей.