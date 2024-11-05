Трамп признает поражение в случае проведения честных выборов
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов признать свое поражение на выборах, если они будут проходить честно.
Как сообщает Трамп, «пока все проходит честно».
Он также отметил, что не будет призывать своих сторонников не прибегать к насилию и не провоцировать беспорядки в случае его поражения.
«Мне не придется говорить им этого, поскольку они не жестокие люди», – убежден республиканец.
Выборы президента США начались 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и Трамп.