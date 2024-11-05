Трамп проголосовал на выборах президента США

Трамп посетовал, что результаты голосования необходимо будет долго ждать после закрытия участков. CNN отмечает, что экс-президент США «неоднократно использовал длительное время ожидания подсчета голосов, отправленных по почте, как способ посеять сомнения в честности выборов». Впрочем, эти выборы Трамп пообещал признать в том случае, если они пройдут честно.