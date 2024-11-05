Трамп проголосовал на выборах президента США
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп проголосовал на выборах президента США вместе со своей супругой Меланией.
«Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что у нас везде все хорошо», – сказал он, выступая перед журналистами после голосования (цитата по CNN).
На своей странице в X кандидат от республиканцев написал, что день выборов «будет самым важным днем в истории Америки».
Трамп посетовал, что результаты голосования необходимо будет долго ждать после закрытия участков. CNN отмечает, что экс-президент США «неоднократно использовал длительное время ожидания подсчета голосов, отправленных по почте, как способ посеять сомнения в честности выборов». Впрочем, эти выборы Трамп пообещал признать в том случае, если они пройдут честно.
До этого на выборах проголосовал кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Он выразил надежду, что для кандидата в президенты Трампа все сложится удачно.
Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей.