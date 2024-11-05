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Трамп проголосовал на выборах президента США

Ведомости

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп проголосовал на выборах президента США вместе со своей супругой Меланией. 

«Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что у нас везде все хорошо», – сказал он, выступая перед журналистами после голосования (цитата по CNN).

На своей странице в X кандидат от республиканцев написал, что день выборов «будет самым важным днем в истории Америки».

Трамп посетовал, что результаты голосования необходимо будет долго ждать после закрытия участков. CNN отмечает, что экс-президент США «неоднократно использовал длительное время ожидания подсчета голосов, отправленных по почте, как способ посеять сомнения в честности выборов». Впрочем, эти выборы Трамп пообещал признать в том случае, если они пройдут честно.

До этого на выборах проголосовал кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Он выразил надежду, что для кандидата в президенты Трампа все сложится удачно.

Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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