Биткойн подскочил до рекордной отметки в $75 000 на фоне выборов в США

Агентство отмечает, что биткойн продолжил рост, так как Дональд Трамп вышел в лидеры в ходе президентской гонки. Кандидат в президенты от республиканской партии во время своей предвыборной кампании поддерживал цифровые активы. Трамп обещал сделать США криптостолицей планеты, создать стратегический резерв биткойна и назначить регуляторов, которые любят цифровые активы, если он вернется в Белый дом. Бывший президент укрепил свою поддержку среди криптоэнтузиастов, запустив собственные проекты. Харрис придерживается более взвешенного подхода – она обещала поддержать нормативную базу для отрасли.