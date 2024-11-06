Биткойн подскочил до рекордной отметки в $75 000 на фоне выборов в США
Биткойн подскочил до рекордного уровня, пока трейдеры по всему миру наблюдали за результатами президентских выборов в США. Об этом пишет Bloomberg.
Криптовалюта подорожала более чем на 8%, превысив отметку в $75 000. Это превысило мартовский рекорд, установленный после запуска американских биржевых фондов, торгующих биткойном.
Агентство отмечает, что биткойн продолжил рост, так как Дональд Трамп вышел в лидеры в ходе президентской гонки. Кандидат в президенты от республиканской партии во время своей предвыборной кампании поддерживал цифровые активы. Трамп обещал сделать США криптостолицей планеты, создать стратегический резерв биткойна и назначить регуляторов, которые любят цифровые активы, если он вернется в Белый дом. Бывший президент укрепил свою поддержку среди криптоэнтузиастов, запустив собственные проекты. Харрис придерживается более взвешенного подхода – она обещала поддержать нормативную базу для отрасли.
Другие токены также выросли: Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 6,5%. Dogecoin, так называемый мемкойн, также известный как Doge, который продвигает сторонник Трампа Илон Маск, вырос на 18%.