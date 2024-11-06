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Биткойн подскочил до рекордной отметки в $75 000 на фоне выборов в США

Ведомости

Биткойн подскочил до рекордного уровня, пока трейдеры по всему миру наблюдали за результатами президентских выборов в США. Об этом пишет Bloomberg.

Криптовалюта подорожала более чем на 8%, превысив отметку в $75 000. Это превысило мартовский рекорд, установленный после запуска американских биржевых фондов, торгующих биткойном.

Агентство отмечает, что биткойн продолжил рост, так как Дональд Трамп вышел в лидеры в ходе президентской гонки. Кандидат в президенты от республиканской партии во время своей предвыборной кампании поддерживал цифровые активы. Трамп обещал сделать США криптостолицей планеты, создать стратегический резерв биткойна и назначить регуляторов, которые любят цифровые активы, если он вернется в Белый дом. Бывший президент укрепил свою поддержку среди криптоэнтузиастов, запустив собственные проекты. Харрис придерживается более взвешенного подхода – она обещала поддержать нормативную базу для отрасли.

Другие токены также выросли: Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 6,5%. Dogecoin, так называемый мемкойн, также известный как Doge, который продвигает сторонник Трампа Илон Маск, вырос на 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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