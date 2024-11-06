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Медведев: Трамп не захочет тратить много денег на Украину

Ведомости

Преимущество кандидата в президенты США Дональда Трампа заключается в том, что он не будет тратить много денег на Украину, так как республиканец – «бизнесмен до мозга костей». К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, Трамп не любит вкладываться в «придурковатых союзничков, дурные благотворительные прожекты и в прожорливые международные организации», так как это неэффективно.

Украина относится к этому ряду, убежден политик.

При этом Медведев отмечает, что на Трампа может надавить система, и тогда его все же «заставят дать денег».

В начале ноября Медведев заявил, что Трамп в случае своей победы на выборах президента США не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца».

5 ноября в США состоялись президентские выборы, ведется подсчет голосов. 6 ноября The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По прогнозам издания, кандидат в президенты от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис – 232.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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