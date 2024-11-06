Медведев: Трамп не захочет тратить много денег на Украину

Преимущество кандидата в президенты США Дональда Трампа заключается в том, что он не будет тратить много денег на Украину, так как республиканец – «бизнесмен до мозга костей». К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.