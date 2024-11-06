Медведев: Трамп не захочет тратить много денег на Украину
Преимущество кандидата в президенты США Дональда Трампа заключается в том, что он не будет тратить много денег на Украину, так как республиканец – «бизнесмен до мозга костей». К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, Трамп не любит вкладываться в «придурковатых союзничков, дурные благотворительные прожекты и в прожорливые международные организации», так как это неэффективно.
Украина относится к этому ряду, убежден политик.
При этом Медведев отмечает, что на Трампа может надавить система, и тогда его все же «заставят дать денег».
В начале ноября Медведев заявил, что Трамп в случае своей победы на выборах президента США не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца».
5 ноября в США состоялись президентские выборы, ведется подсчет голосов. 6 ноября The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По прогнозам издания, кандидат в президенты от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис – 232.