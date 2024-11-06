Кремль: Путин открыт к диалогу с США

В ходе предвыборных дебатов в сентябре Трамп обвинил Байдена в отказе от контактов с президентом России. Рассказывая о своем плане по урегулированию конфликта на Украине в короткие сроки, Трамп заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский уважают его, а Байдена нет. «За что бы они его уважали? Почему? По какой причине? Он даже не звонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]», – сказал экс-президент США.