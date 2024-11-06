Кремль: Путин открыт к диалогу с США
Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с руководством США, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле звонок от кандидата в президенты США Дональда Трампа, лидирующего на выборах.
«Я еще раз повторяю и напоминаю вам слова Путина о его открытости к контактам, к диалогу. Эта наша позиция последовательна, хорошо известна в мире. Остальное – давайте дождемся каких-то конкретных действий», – сказал Песков.
В начале ноября бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил, что при победе на выборах президента Трамп потребует от российского лидера Владимира Путина отвести войска с Украины до 20 января.
В ходе предвыборных дебатов в сентябре Трамп обвинил Байдена в отказе от контактов с президентом России. Рассказывая о своем плане по урегулированию конфликта на Украине в короткие сроки, Трамп заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский уважают его, а Байдена нет. «За что бы они его уважали? Почему? По какой причине? Он даже не звонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]», – сказал экс-президент США.
В феврале 2023 г. Трамп заявлял, что позвонит Путину и Зеленскому «в ту же ночь» в случае переизбрания на пост президента страны. «Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос. Мы заключим сделку в течение 24 часов», – говорил он.
5 ноября в США прошли президентские выборы, в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.