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Кремль: Путин открыт к диалогу с США

Ведомости

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с руководством США, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле звонок от кандидата в президенты США Дональда Трампа, лидирующего на выборах.

«Я еще раз повторяю и напоминаю вам слова Путина о его открытости к контактам, к диалогу. Эта наша позиция последовательна, хорошо известна в мире. Остальное – давайте дождемся каких-то конкретных действий», – сказал Песков.

В начале ноября бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил, что при победе на выборах президента Трамп потребует от российского лидера Владимира Путина отвести войска с Украины до 20 января.

В ходе предвыборных дебатов в сентябре Трамп обвинил Байдена в отказе от контактов с президентом России. Рассказывая о своем плане по урегулированию конфликта на Украине в короткие сроки, Трамп заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский уважают его, а Байдена нет. «За что бы они его уважали? Почему? По какой причине? Он даже не звонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]», – сказал экс-президент США.

В феврале 2023 г. Трамп заявлял, что позвонит Путину и Зеленскому «в ту же ночь» в случае переизбрания на пост президента страны. «Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос. Мы заключим сделку в течение 24 часов», – говорил он.

5 ноября в США прошли президентские выборы, в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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