Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы США

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о «российском следе» в ходе американских президентских выборов. «Что касается обвинений в попытках оказания влияния и вмешательстве, то мы решительно отвергаем это и повторяем: мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться в ничьи внутренние дела», – подчеркнул Песков.