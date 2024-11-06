Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы США
Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал сообщения о «российском следе» в ходе американских президентских выборов. «Что касается обвинений в попытках оказания влияния и вмешательстве, то мы решительно отвергаем это и повторяем: мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться в ничьи внутренние дела», – подчеркнул Песков.
Он отметил, что обеспечение безопасности избирательных участков в США не является делом Москвы. Песков при этом указал, что ложные сообщения о минировании нередко поступают в адрес различных российских учреждений и «все они идут из-за границы».
В ходе выборов президента США 5 ноября в избирательные участки поступали сообщения о «минировании». Представители участков и американских штатов заявляли, что ложные сообщения якобы поступали из России. В частности, об этом говорил госсекретарь штата Джорджия Брэд Равенспергер.
5 ноября в США прошли президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков.