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Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы США

Ведомости

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о «российском следе» в ходе американских президентских выборов. «Что касается обвинений в попытках оказания влияния и вмешательстве, то мы решительно отвергаем это и повторяем: мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться в ничьи внутренние дела», – подчеркнул Песков.

Он отметил, что обеспечение безопасности избирательных участков в США не является делом Москвы. Песков при этом указал, что ложные сообщения о минировании нередко поступают в адрес различных российских учреждений и «все они идут из-за границы».

В ходе выборов президента США 5 ноября в избирательные участки поступали сообщения о «минировании». Представители участков и американских штатов заявляли, что ложные сообщения якобы поступали из России. В частности, об этом говорил госсекретарь штата Джорджия Брэд Равенспергер.

5 ноября в США прошли президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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