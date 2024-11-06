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Два участка в Джорджии закрыли после сообщений о бомбах «из России»

Ведомости

Два избирательных участках в округе Фултон (штат Джорджия) закрыли после сообщений о минировании, пишет Reuters. Государственный секретарь штата заявил, что сообщения якобы шли из России.

«Похоже, они замышляют что-то неладное. Они не хотят, чтобы у нас были гладкие, честные и точные выборы», – заявил госсекретарь штата Брэд Равенспергер, комментируя закрытие участков.

Директор по регистрации и выборам округа Фултон Надин Уильямс сообщила, что угрозы о минировании, которые оказались недостоверными, были направлены в общей сложности на пять избирательных участков. Из всех участков, куда поступили угрозы, были эвакуированы два примерно на 30 минут.

Сейчас округ добивается постановления суда о продлении работы двух избирательных участков на 30 минут после завершения голосования по всей стране, чтобы компенсировать потраченное на эвакуацию время.

Джорджия является колеблющимся штатом на выборах президента США в 2024 г. Именно такие штаты определяют исход голосования. В этом году, помимо Джорджии, к колеблющимся штатам относятся Мичиган, Аризона, Висконсин, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. До этого Associated Press (AP) писало, что власти Нортвилла в колеблющемся штате Мичиган закрыли избирательный участок из-за утечки газа.

Выборы в США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, экс-президент Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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