Два участка в Джорджии закрыли после сообщений о бомбах «из России»

Директор по регистрации и выборам округа Фултон Надин Уильямс сообщила, что угрозы о минировании, которые оказались недостоверными, были направлены в общей сложности на пять избирательных участков. Из всех участков, куда поступили угрозы, были эвакуированы два примерно на 30 минут.