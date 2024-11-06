Два участка в Джорджии закрыли после сообщений о бомбах «из России»
Два избирательных участках в округе Фултон (штат Джорджия) закрыли после сообщений о минировании, пишет Reuters. Государственный секретарь штата заявил, что сообщения якобы шли из России.
«Похоже, они замышляют что-то неладное. Они не хотят, чтобы у нас были гладкие, честные и точные выборы», – заявил госсекретарь штата Брэд Равенспергер, комментируя закрытие участков.
Директор по регистрации и выборам округа Фултон Надин Уильямс сообщила, что угрозы о минировании, которые оказались недостоверными, были направлены в общей сложности на пять избирательных участков. Из всех участков, куда поступили угрозы, были эвакуированы два примерно на 30 минут.
Сейчас округ добивается постановления суда о продлении работы двух избирательных участков на 30 минут после завершения голосования по всей стране, чтобы компенсировать потраченное на эвакуацию время.
Джорджия является колеблющимся штатом на выборах президента США в 2024 г. Именно такие штаты определяют исход голосования. В этом году, помимо Джорджии, к колеблющимся штатам относятся Мичиган, Аризона, Висконсин, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. До этого Associated Press (AP) писало, что власти Нортвилла в колеблющемся штате Мичиган закрыли избирательный участок из-за утечки газа.
Выборы в США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, экс-президент Дональд Трамп.