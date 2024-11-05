AP: избирательный участок в колеблющемся Мичигане закрылся из-за утечки газа
Власти Нортвилла в колеблющемся штате Мичиган закрыли избирательный участок из-за утечки газа, пишет Associated Press (AP).
Участок был закрыт в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Избирателей отправили на другой участок в пригороде Детройта.
Выборы в США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей.
«Ведомости» писали, что исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Мичиган, Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На 5 ноября Трамп лидировал в четырех из семи из них, а Харрис – только в двух, согласно агрегированным опросам FiveThirtyEight.