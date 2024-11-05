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AP: избирательный участок в колеблющемся Мичигане закрылся из-за утечки газа

Ведомости

Власти Нортвилла в колеблющемся штате Мичиган закрыли избирательный участок из-за утечки газа, пишет Associated Press (AP).

Участок был закрыт в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Избирателей отправили на другой участок в пригороде Детройта.

Выборы в США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей.

«Ведомости» писали, что исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Мичиган, Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На 5 ноября Трамп лидировал в четырех из семи из них, а Харрис – только в двух, согласно агрегированным опросам FiveThirtyEight.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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