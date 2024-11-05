Что пишут СМИ о стартовавших выборах в США

«Трамп понятнее Камалы даже для тех, кто считает его сумасшедшим. Харрис для многих россиян – это своего рода голограмма того, что Америка хочет о себе думать», – сказала профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке Нина Хрущева. «Они понимают его нарратив, они понимают его консерватизм, – добавила Хрущева. – Но я не думаю, что кто-то верит, что он может положить конец спецоперации на Украине».