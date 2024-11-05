Что пишут СМИ о стартовавших выборах в США

Что пишут СМИ о стартовавших выборах в СШАПрезидентская гонка стала одной из самых напряженных в истории
5 ноября в США начались президентские выборы, которые войдут в историю как одни из самых остросюжетных. Мир уже стал свидетелем покушений на кандидата от республиканцев Дональда Трампа, снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена, а победить впервые может женщина – вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис.
Одновременно это и самые дорогие выборы: на политическую рекламу уже потрачено $8 млрд, из которых $4,5 млрд вложили демократы, а $3,5 млрд – республиканцы.
Харрис большее предпочтение отдают женщины, тогда как Трампу – мужчины. Исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На 5 ноября Трамп уверенно лидировал в четырех из семи из них, а Харрис – только в двух, согласно агрегированным опросам FiveThirtyEight. Участники криптоплатформы для ставок Polymarket оценивают шансы на победу Трампа в 60%.
«Исход президентских выборов в США, скорее всего, решится всего несколькими тысячами избирателей в нескольких так называемых колеблющихся штатах.
В большинстве мест мало кто сомневается в том, кто выиграет голоса выборщиков. Вот почему кампании Харрис и Трампа тратят большую часть своего времени и денег лишь на небольшое количество штатов, где гонка действительно конкурентная.
Несколько десятилетий назад колеблющихся штатов было примерно вдвое больше, чем сейчас. Но их число уменьшилось, поскольку страна стала более поляризованной».
«Первым штатом, где закроются избирательные участки, станет Джорджия в 19:00 по восточному времени (03:00 мск 6 ноября), за ней следует Северная Каролина в 19:30 вечера (03:30 мск 6 ноября). Большинство избирателей проголосовали заранее в обоих штатах, и ожидается, что результаты будут объявлены в начале ночи. Подавляющее большинство бюллетеней, скорее всего, будут подсчитаны и объявлены к полуночи. Они дадут нам предварительное представление о том, будет ли ночь битвой дюймов или чего-то более решающего».
«В последние несколько дней кампании Трамп лидирует в пяти из семи колеблющихся штатов: достаточно, чтобы провести его в Белый дом. Ни на одних своих выборах он не был впереди в стольких ключевых штатах.
Кампания Харрис утратила импульс. Теперь она теряет популярность, а не набирает ее. Теперь ее путь в Белый дом зависит от ее победы в Мичигане, Пенсильвании и либо в Висконсине, либо в Неваде. Но ни одна ночь выборов с Трампом не обходилась без сюрпризов».
«По данным, собранным CNN, Edison Research и Catalist, в 47 штатах и округе Колумбия уже было досрочно подано более 78 млн бюллетеней. Четыре года назад более 110 млн американцев проголосовали досрочно лично или по почте – примерно 70% всех, кто проголосовал на тех выборах. Голосование по почте было особенно популярным вариантом во время пандемии».
«Женщины активнее поддерживают Харрис, которая в случае избрания станет первой женщиной – президентом США. А мужчины чаще одобряют Трампа, который затронул мужские тревоги и обиды, а также традиционные опасения по поводу иммиграции и экономики. Он также представил себя разделяющим их увлечения, от гольфа до Ultimate Fighting Championship.
Один из опросов, проведенных NBC на прошлой неделе, показал, что Харрис опережает Трампа с разницей в 57% против 41% среди женщин, но Трамп опережает Харрис с разницей в 58% против 40% среди мужчин.
Трампу удалось привлечь на свою сторону избирателей из рабочего класса, пропагандируя пошлины на импорт для защиты местного производства и отмену налогов на чаевые и оплату сверхурочных, а также более изоляционистские позиции во внешней политике».
«Трамп, который не признал своего поражения в 2020 г. и распространял безосновательные заявления о фальсификации выборов, предположил, что он легко победит Харрис, посеяв сомнения в честности голосования в этом году. Команда Харрис ожидает, что Трамп преждевременно объявит о победе, как он это сделал в 2020 г.
Политические наблюдатели считают, что победитель может быть неясен в день выборов, если гонка будет такой же напряженной, как прогнозируют опросы. Это может привести к затяжному подсчету голосов и потенциальным юридическим спорам, так как обе партии сформировали юридические команды для решения вопросов, связанных с голосованием».
«Ложные или вводящие в заблуждение заявления миллиардера Илона Маска о выборах в США собрали в этом году 2 млрд просмотров на платформе X, говорится в отчете Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH). Платформа также играет важную роль в распространении ложной информации о ключевых штатах, которые, вероятно, определят исход президентской гонки, заявили эксперты по выборам и дезинформации в понедельник.
Согласно отчету CCDH, по меньшей мере 87 постов Маска, содержащих утверждения о выборах в США, эксперты оценили как ложные или вводящие в заблуждение».
«По словам официальных лиц США, президентская кампания – 2024 была омрачена «беспрецедентным» насилием или угрозами насилия в отношении общественных деятелей и работников избирательных комиссий. Правоохранительные органы готовятся к гражданским беспорядкам независимо от того, кто победит.
Вместо того чтобы попытаться успокоить напряженность, агитаторы обмениваются все более агрессивными колкостями. В последние десятилетия «ничего подобного этой риторике на национальных выборах не было», сказал историк американской демократии из Гарварда Алекс Кейссар. В то время как «ярые сторонники» использовали угрожающие речи в предыдущих столкновениях, на этот раз «жестокая риторика исходит сверху», добавил он».
«Кампания Харрис должна была продемонстрировать, что эпоха Трампа осталась позади, а также предотвратить его возвращение в Белый дом. По словам демократа, термин «фашизм» точно отражает политические убеждения бывшего президента и намерения его движения. В то же время она подчеркнула, что ее кандидатура представляет собой выбор, который будет служить интересам всех слоев общества в условиях глубокого политического раскола в Америке.
Трамп тем временем вел кампанию, опираясь на чувство глубокой обиды, как личной, из–за юридических проблем, так и связанной с тем, что многие его сторонники считали, что Америка больна и находится под угрозой со стороны демократов. Это чувство жертвенности подпитывалось ложью и теориями заговора, которые безосновательно изображали Байдена и Харрис как крайне левых деятелей, которые разрушили американскую экономику высокой инфляцией и одержимостью политикой идентичности.
Трамп также поставил иммиграцию и безопасность границ в центр своей предвыборной кампании, рисуя картину Америки, переполненной преступностью, вызванной нелегальной иммиграцией, которая часто перерастает в откровенный расизм и нагнетание страха. Он назвал нелегальных иммигрантов «животными» с «плохими генами», которые «отравляют кровь нашей страны».
«Оба кандидата представили суровые видения будущего, если они проиграют эти выборы. Дональд Трамп говорит, что страна «попадет в ад» и станет «немедленно коммунистической», если он потерпит поражение, в то время как Камала Харрис описывает своего оппонента как «фашиста», который хочет «неограниченной власти».
Америка не просто кажется невероятно разделенной, создается ощущение, будто две отдельные страны неловко сосуществуют на одной территории».
«В США предупреждают, что Россия усиливает тактику вмешательства в выборы. «Эти действия могут привести к насилию, в том числе в отношении сотрудников избирательных комиссий. Мы ожидаем дополнительный постановочный контент в день выборов, а также в течение нескольких дней и недель после закрытия избирательных участков», – говорится в совместном заявлении управления директора национальной разведки (ODNI), ФБР и министерства внутренней безопасности США.
Агентства также заявили, что Иран представляет угрозу прозрачности выборов и «проводит вредоносную кибератаку, чтобы скомпрометировать кампанию бывшего президента Трампа».
«Будь то Трамп или Харрис, в России царит пессимизм по поводу победителя выборов в США. «Трамп – это человек одновременно прагматичный и беспринципный», – говорит редактор московской газеты со связями в Кремле Константин Ремчуков. «Когда у человека нет принципов и он прагматичен, с ним легко договориться, чем с тем, у кого есть принципы, и особенно если он заявляет о них публично», – сказал Ремчуков, намекая на Харрис и ее программу в поддержку демократии и прав человека.
«Трамп понятнее Камалы даже для тех, кто считает его сумасшедшим. Харрис для многих россиян – это своего рода голограмма того, что Америка хочет о себе думать», – сказала профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке Нина Хрущева. «Они понимают его нарратив, они понимают его консерватизм, – добавила Хрущева. – Но я не думаю, что кто-то верит, что он может положить конец спецоперации на Украине».