AP: Трамп набрал необходимые для победы голоса от выборщиков

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат президентских выборов в США в 2024 г. определяют голоса в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся три штата «ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) и четыре штата «солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина), которые также играли решающую роль в 2020 г. Как отмечает агентство, последним штатом, который позволил Трампу победить, оказался Висконсин. Этот же штат обеспечил победу Трампа и в 2016 г. Агентство объявило Трампа 47-м президентом США.