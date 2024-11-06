AP: Трамп набрал необходимые для победы голоса от выборщиков
Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США набрав более 270 голосов от выборщиков, передает Associated Press (AP) со ссылкой на собственные подсчеты.
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат президентских выборов в США в 2024 г. определяют голоса в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся три штата «ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) и четыре штата «солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина), которые также играли решающую роль в 2020 г. Как отмечает агентство, последним штатом, который позволил Трампу победить, оказался Висконсин. Этот же штат обеспечил победу Трампа и в 2016 г. Агентство объявило Трампа 47-м президентом США.
Трамп набрал 277 голосов против 244 за демократа Камалу Харрис. The Wall Street Journal (WSJ), SkyNews, CNN и The New York Times (NYT) также сообщили о победе республиканца.
Сопредседатель предвыборного штаба Харрис Седрик Ричмонд сообщил, что она не будет выступать публично до вечера 6 ноября, писало NBC News. Проведенный телеканалом опрос показал, что доля избирателей, считающих себя демократами, снизилась до 32%, что является самым низким показателем за последние сто лет. Ряд зарубежных лидеров заранее поздравили Трампа с победой.