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AP: Трамп набрал необходимые для победы голоса от выборщиков

Ведомости

Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США набрав более 270 голосов от выборщиков, передает Associated Press (AP) со ссылкой на собственные подсчеты.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат президентских выборов в США в 2024 г. определяют голоса в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся три штата «ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) и четыре штата «солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина), которые также играли решающую роль в 2020 г. Как отмечает агентство, последним штатом, который позволил Трампу победить, оказался Висконсин. Этот же штат обеспечил победу Трампа и в 2016 г. Агентство объявило Трампа 47-м президентом США.

Трамп набрал 277 голосов против 244 за демократа Камалу Харрис. The Wall Street Journal (WSJ), SkyNews, CNN и The New York Times (NYT) также сообщили о победе республиканца.

Сопредседатель предвыборного штаба Харрис Седрик Ричмонд сообщил, что она не будет выступать публично до вечера 6 ноября, писало NBC News. Проведенный телеканалом опрос показал, что доля избирателей, считающих себя демократами, снизилась до 32%, что является самым низким показателем за последние сто лет. Ряд зарубежных лидеров заранее поздравили Трампа с победой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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