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Украинский депутат посоветовал забыть о «плане победы» Зеленского при Трампе

Ведомости

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского и другие инициативы, основанные на участии западных партнеров Киева, теряют шансы на реализацию с победой на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям и т. д., а показывать – что мы имеем и почему мы нужны», – подчеркнул Гончаренко.

Он призвал к немедленному созданию собственного «плана непобедимости».

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны и размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» в стране. Этот план также был представлен западным партнерам Киева.

5 ноября в США прошли выборы президента. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. Он также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.

Согласно подсчетам Associated Press, Трамп побеждает на президентских выборах в США, набрав более 270 голосов выборщиков. Выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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