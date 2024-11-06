Украинский депутат посоветовал забыть о «плане победы» Зеленского при Трампе
«План победы» президента Украины Владимира Зеленского и другие инициативы, основанные на участии западных партнеров Киева, теряют шансы на реализацию с победой на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям и т. д., а показывать – что мы имеем и почему мы нужны», – подчеркнул Гончаренко.
Он призвал к немедленному созданию собственного «плана непобедимости».
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны и размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» в стране. Этот план также был представлен западным партнерам Киева.
5 ноября в США прошли выборы президента. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. Он также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.
Согласно подсчетам Associated Press, Трамп побеждает на президентских выборах в США, набрав более 270 голосов выборщиков. Выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538.