Украинский депутат посоветовал забыть о «плане победы» Зеленского при Трампе

5 ноября в США прошли выборы президента. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. Он также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.