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Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с новым руководством США

Ведомости

Россия готова к сотрудничеству и диалогу с новым руководством США, в том числе по вопросам всеобщей безопасности, но не ожидает резкого изменения политики Вашингтона, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, в настоящий момент есть немного оснований для резкой смены политики США. Спикер подчеркнула, что руководство РФ не настроено на противостояние с США. По ее словам, в Москве пока подождут и понаблюдают за тем, какими будут шаги и политика команды Дональда Трампа, который, согласно предварительным данным, победил в президентской гонке. Оценивая итоги и президентских, и парламентских выборов в США, Матвиенко отметила, что обнародованные цифры «уже очевидны и убедительны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов Дональда Трампа, когда он вступит в должность президента США. Он также сказал, что ему неизвестно о планах президента Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. «Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», – подчеркнул он. На вопрос журналистов о том, не обидится ли Трамп, если Путин его не поздравит, и не ухудшит ли это еще больше отношения России с США, Песков заметил, что «еще ухудшить» отношения практически невозможно.

Сдержанно оптимистическая реакция российских политиков на результаты выборов в США «вполне объяснима», отметил Песков. «В ходе предвыборной кампании – хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой – были заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать вот эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн», – сказал представитель Кремля.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что Трамп не захочет тратить много денег на Украину. По мнению Медведева, Трамп не любит вкладываться в «придурковатых союзничков, дурные благотворительные прожекты и в прожорливые международные организации», так как это неэффективно. При этом Медведев отмечает, что на Трампа может надавить система, и тогда его все же «заставят дать денег».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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