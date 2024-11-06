Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с новым руководством США
Россия готова к сотрудничеству и диалогу с новым руководством США, в том числе по вопросам всеобщей безопасности, но не ожидает резкого изменения политики Вашингтона, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, в настоящий момент есть немного оснований для резкой смены политики США. Спикер подчеркнула, что руководство РФ не настроено на противостояние с США. По ее словам, в Москве пока подождут и понаблюдают за тем, какими будут шаги и политика команды Дональда Трампа, который, согласно предварительным данным, победил в президентской гонке. Оценивая итоги и президентских, и парламентских выборов в США, Матвиенко отметила, что обнародованные цифры «уже очевидны и убедительны».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов Дональда Трампа, когда он вступит в должность президента США. Он также сказал, что ему неизвестно о планах президента Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. «Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», – подчеркнул он. На вопрос журналистов о том, не обидится ли Трамп, если Путин его не поздравит, и не ухудшит ли это еще больше отношения России с США, Песков заметил, что «еще ухудшить» отношения практически невозможно.
Сдержанно оптимистическая реакция российских политиков на результаты выборов в США «вполне объяснима», отметил Песков. «В ходе предвыборной кампании – хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой – были заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать вот эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн», – сказал представитель Кремля.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что Трамп не захочет тратить много денег на Украину. По мнению Медведева, Трамп не любит вкладываться в «придурковатых союзничков, дурные благотворительные прожекты и в прожорливые международные организации», так как это неэффективно. При этом Медведев отмечает, что на Трампа может надавить система, и тогда его все же «заставят дать денег».