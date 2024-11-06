Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с новым руководством США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов Дональда Трампа, когда он вступит в должность президента США. Он также сказал, что ему неизвестно о планах президента Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. «Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», – подчеркнул он. На вопрос журналистов о том, не обидится ли Трамп, если Путин его не поздравит, и не ухудшит ли это еще больше отношения России с США, Песков заметил, что «еще ухудшить» отношения практически невозможно.