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МИД РФ: Москва не питает иллюзий относительно Трампа

Ведомости

Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, как и относительно нового состава конгресса, где республиканцы, предварительно, берут верх. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выборами в США, опубликованном на сайте министерства.

В МИДе подчеркнули, что правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность и придерживается линии на «сдерживание Москвы» вне зависимости от принадлежности к той или иной партии и линия эта не подвергается «колебаниям внутриполитического барометра в США».

Подчеркивается также, что Москва будет работать с новой администрацией, «жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции».

«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что возвращение Трампа в Белый дом свидетельствует о недовольстве граждан США правлением администрации действующего президента Джо Байдена и предвыборной программой демократов, представленной вице-президентом и кандидатом в президенты Камалой Харрис. В МИДе также обратили внимание на «глубокий гражданский раскол» в США, где демократические штаты противостоят республиканским.

6 ноября спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к сотрудничеству и диалогу с новым руководством США, в том числе по вопросам всеобщей безопасности. При этом Москва не ожидает резкого изменения политики Вашингтона. По словам спикера СФ, в России пока подождут и понаблюдают за тем, какими будут шаги и политика команды Трампа, который, согласно предварительным данным, победил в президентской гонке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов Трампа после его вступления в должность президента США. Песков также сказал, что ему неизвестно о планах президента Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах.

5 ноября в США состоялись выборы президента, на данный момент в стране ведется подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По словам республиканца, он будет работать над тем, чтобы положить конец войнам. По подсчетам Associated Press, Трамп победил на президентских выборах в США, набрав более 270 голосов выборщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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