МИД РФ: Москва не питает иллюзий относительно Трампа

6 ноября спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к сотрудничеству и диалогу с новым руководством США, в том числе по вопросам всеобщей безопасности. При этом Москва не ожидает резкого изменения политики Вашингтона. По словам спикера СФ, в России пока подождут и понаблюдают за тем, какими будут шаги и политика команды Трампа, который, согласно предварительным данным, победил в президентской гонке.