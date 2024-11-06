МИД РФ: Москва не питает иллюзий относительно Трампа
Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, как и относительно нового состава конгресса, где республиканцы, предварительно, берут верх. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выборами в США, опубликованном на сайте министерства.
В МИДе подчеркнули, что правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность и придерживается линии на «сдерживание Москвы» вне зависимости от принадлежности к той или иной партии и линия эта не подвергается «колебаниям внутриполитического барометра в США».
Подчеркивается также, что Москва будет работать с новой администрацией, «жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции».
«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что возвращение Трампа в Белый дом свидетельствует о недовольстве граждан США правлением администрации действующего президента Джо Байдена и предвыборной программой демократов, представленной вице-президентом и кандидатом в президенты Камалой Харрис. В МИДе также обратили внимание на «глубокий гражданский раскол» в США, где демократические штаты противостоят республиканским.
6 ноября спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к сотрудничеству и диалогу с новым руководством США, в том числе по вопросам всеобщей безопасности. При этом Москва не ожидает резкого изменения политики Вашингтона. По словам спикера СФ, в России пока подождут и понаблюдают за тем, какими будут шаги и политика команды Трампа, который, согласно предварительным данным, победил в президентской гонке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов Трампа после его вступления в должность президента США. Песков также сказал, что ему неизвестно о планах президента Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах.
5 ноября в США состоялись выборы президента, на данный момент в стране ведется подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По словам республиканца, он будет работать над тем, чтобы положить конец войнам. По подсчетам Associated Press, Трамп победил на президентских выборах в США, набрав более 270 голосов выборщиков.