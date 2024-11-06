Путин ввел ежемесячную выплату сотрудникам госорганов в новых регионах

Нововведение не распространяется на гражданских служащих, получающих выплаты в связи с указом президента от 17 октября 2022 г. «Об особенностях командирования отдельных категорий лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», а также на работников, которые получают аналогичные выплаты на основании других указов президента РФ.