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Путин ввел ежемесячную выплату сотрудникам госорганов в новых регионах

Ведомости

Гражданские служащие федеральных государственных органов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 30 000 руб. в период проведения спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Сотрудники госорганов смогут рассчитывать на выплату при условии исполнения должностных обязанностей на этих территориях, говорится в документе.

Нововведение не распространяется на гражданских служащих, получающих выплаты в связи с указом президента от 17 октября 2022 г. «Об особенностях командирования отдельных категорий лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», а также на работников, которые получают аналогичные выплаты на основании других указов президента РФ.

Указ вступил в силу 1 ноября.

2 сентября был опубликован подписанный Путиным указ, распространяющий на работников индивидуальных предпринимателей выплаты в случае ранения или гибели гражданских лиц, командированных в новые регионы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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