Путин ввел ежемесячную выплату сотрудникам госорганов в новых регионах
Гражданские служащие федеральных государственных органов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 30 000 руб. в период проведения спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Сотрудники госорганов смогут рассчитывать на выплату при условии исполнения должностных обязанностей на этих территориях, говорится в документе.
Нововведение не распространяется на гражданских служащих, получающих выплаты в связи с указом президента от 17 октября 2022 г. «Об особенностях командирования отдельных категорий лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», а также на работников, которые получают аналогичные выплаты на основании других указов президента РФ.
Указ вступил в силу 1 ноября.
2 сентября был опубликован подписанный Путиным указ, распространяющий на работников индивидуальных предпринимателей выплаты в случае ранения или гибели гражданских лиц, командированных в новые регионы страны.