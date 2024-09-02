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Путин распространил на ИП выплаты при гибели командированных в новые регионы РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, распространяющий на работников индивидуальных предпринимателей выплаты в случае ранения или гибели гражданских лиц, командированных в новые регионы страны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Первоначальные выплаты были установлены документом от 29 декабря 2022 г. Теперь в указе «О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам их семей» слова «а также работников иных организаций» заменили формулировкой «работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей».

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. Путин также рекомендовал региональным властям единовременно выплачивать не менее 400 000 руб. за заключение контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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