Путин распространил на ИП выплаты при гибели командированных в новые регионы РФ

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. Путин также рекомендовал региональным властям единовременно выплачивать не менее 400 000 руб. за заключение контракта.