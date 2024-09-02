Путин распространил на ИП выплаты при гибели командированных в новые регионы РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ, распространяющий на работников индивидуальных предпринимателей выплаты в случае ранения или гибели гражданских лиц, командированных в новые регионы страны. Документ опубликован на портале правовой информации.
Первоначальные выплаты были установлены документом от 29 декабря 2022 г. Теперь в указе «О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам их семей» слова «а также работников иных организаций» заменили формулировкой «работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей».
31 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. Путин также рекомендовал региональным властям единовременно выплачивать не менее 400 000 руб. за заключение контракта.