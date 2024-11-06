Фицо допустил, что Трамп может прекратить помощь Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что Дональд Трамп на посту президента США может прекратить или значительно снизить помощь Украине, об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Я исхожу из того, что президент Трамп захочет продемонстрировать некоторые результаты, поскольку он заявил о готовности активно участвовать в этом вопросе. Его действия могут проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине», – подчеркнул Фицо (цитата по РИА Новости).
Политик отметил, что сейчас все ждут решительных мер от нового президента США по ситуации на Украине. Фицо также подчеркнул готовность Москвы к диалогу.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона был объявлен победителем выборов президента США в штате Нью-Гэмпшир. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и рассказал о своей победе.
28 октября «Ведомости» писали о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. Политик намеревался разрешить его с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, на этот раз будут предусмотрены механизмы принуждения и наказания за их срыв. За соблюдением соглашений будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.