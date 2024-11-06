Фицо допустил, что Трамп может прекратить помощь Украине

28 октября «Ведомости» писали о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. Политик намеревался разрешить его с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, на этот раз будут предусмотрены механизмы принуждения и наказания за их срыв. За соблюдением соглашений будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.