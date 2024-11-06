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Фицо допустил, что Трамп может прекратить помощь Украине

Ведомости

Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что Дональд Трамп на посту президента США может прекратить или значительно снизить помощь Украине, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я исхожу из того, что президент Трамп захочет продемонстрировать некоторые результаты, поскольку он заявил о готовности активно участвовать в этом вопросе. Его действия могут проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине», – подчеркнул Фицо (цитата по РИА Новости).

Политик отметил, что сейчас все ждут решительных мер от нового президента США по ситуации на Украине. Фицо также подчеркнул готовность Москвы к диалогу.

Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона был объявлен победителем выборов президента США в штате Нью-Гэмпшир. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и рассказал о своей победе.

28 октября «Ведомости» писали о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. Политик намеревался разрешить его с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, на этот раз будут предусмотрены механизмы принуждения и наказания за их срыв. За соблюдением соглашений будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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