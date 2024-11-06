«Единая Россия» обновила состав центрального совета сторонников партии

«Единая Россия» обновила состав центрального совета сторонников партииО вероятных новых участниках «Ведомости» писали 5 ноября
Партия «Единая Россия» обновила состав центрального совета ее сторонников. Об этом сообщается в Telegram-канале политической организации.
В состав вошли председатель Московского областного регионального совета сторонников партии Елена Андреева, глава Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, а также исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов Сергей Крюков.
Кроме того, в центральный совет сторонников партии включены два Героя России – руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Сергей Петров и участник спецоперации Рустам Сайфуллин.
14 октября «Ведомости» со ссылкой на источник в партии писали, что единороссы начали готовиться к выборам 2025 и 2026 гг. Тогда же в Москве начался семинар партшколы для руководителей региональных исполкомов «Единой России», главным лейтмотивом стала «пересборка региональных отделений партии перед выборными циклами» следующих двух лет.
5–6 ноября руководство «Единой России» также встретилось со сторонниками на всероссийском семинаре-совещании. Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. «Ведомости» накануне писали, что на семинаре-совещании обновится состав центрального совета сторонников партии, в частности, что в него могут войти Малышева, Сайфуллин и Крюков. Ротация позволит усилить проекты в сфере патриотического воспитания в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, работу с ветеранами, молодежью и некоммерческими организациями, считает собеседник «Ведомостей» в партии.