«Единая Россия» обновила состав центрального совета сторонников партии

5–6 ноября руководство «Единой России» также встретилось со сторонниками на всероссийском семинаре-совещании. Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. «Ведомости» накануне писали, что на семинаре-совещании обновится состав центрального совета сторонников партии, в частности, что в него могут войти Малышева, Сайфуллин и Крюков. Ротация позволит усилить проекты в сфере патриотического воспитания в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, работу с ветеранами, молодежью и некоммерческими организациями, считает собеседник «Ведомостей» в партии.