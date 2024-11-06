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«Единая Россия» обновила состав центрального совета сторонников партии

О вероятных новых участниках «Ведомости» писали 5 ноября
Ведомости

Партия «Единая Россия» обновила состав центрального совета ее сторонников. Об этом сообщается в Telegram-канале политической организации.

В состав вошли председатель Московского областного регионального совета сторонников партии Елена Андреева, глава Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, а также исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов Сергей Крюков.

Кроме того, в центральный совет сторонников партии включены два Героя России – руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Сергей Петров и участник спецоперации Рустам Сайфуллин.

14 октября «Ведомости» со ссылкой на источник в партии писали, что единороссы начали готовиться к выборам 2025 и 2026 гг. Тогда же в Москве начался семинар партшколы для руководителей региональных исполкомов «Единой России», главным лейтмотивом стала «пересборка региональных отделений партии перед выборными циклами» следующих двух лет.

5–6 ноября руководство «Единой России» также встретилось со сторонниками на всероссийском семинаре-совещании. Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. «Ведомости» накануне писали, что на семинаре-совещании обновится состав центрального совета сторонников партии, в частности, что в него могут войти Малышева, Сайфуллин и Крюков. Ротация позволит усилить проекты в сфере патриотического воспитания в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, работу с ветеранами, молодежью и некоммерческими организациями, считает собеседник «Ведомостей» в партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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