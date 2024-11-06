NBC: Байден и Харрис собираются позвонить Трампу и признать поражение демократов
Кандидат на пост президента от демократов Камала Харрис и действующий президент США Джо Байден планируют позвонить и поздравить Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, сроки звонка еще неизвестны, при этом источники рассказали, что кроме звонка в планы Харрис и Байдена входят публичные выступления с речью.
Подход Байдена к победе Трампа заключается в том, чтобы сделать все то, чего не делал Трамп: поздравить с победой и присутствовать на инаугурации, утверждает издание.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%.
Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.