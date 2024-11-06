Зеленский: формула Трампа «мир через силу» приблизит мир на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что план новоизбранного президента США Дональда Трампа «мир через силу» может стать основой для разрешения российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg.
«Это именно тот принцип, который может приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, мы вместе воплотим его в жизнь», – сказал Зеленский в X, поздравив Трампа с «впечатляющей» победой.
Близкие к украинскому президенту чиновники заявили, что они не расстроены результатами американских выборов. По словам одного из них, они «настроены на работу».
Как пишут эксперты Bloomberg, у Зеленского нет выбора, кроме как воспользоваться «решительным лидерством Трампа». Трамп был тем кандидатом в президенты, который раскритиковал масштабы военной поддержки Украины со стороны США.
Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на «продолжающуюся сильную двухпартийную поддержку» со стороны Соединенных Штатов и что он хотел бы обсудить с Трампом пути укрепления их «стратегического партнёрства».
Глава администрации Украины Андрей Ермак поддержал Зеленского в своем Telegram-канале, заявив, что «Россия и автократы понимают только язык силы».
Но отношения у Зеленского и Трампа были напряженными с июля 2019 г., когда после телефонного разговора по случаю вступления украинского президента в должность Трампу объявили импичмент, напоминает Bloomberg. Это было связано с обвинениями в том, что он подтолкнул Зеленского к расследованию обвинений против Джо Байдена и его сына Хантера, чтобы нанести ущерб их репутации.
При этом 6 ноября 2024 г. депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что «план победы» Зеленского и другие инициативы, основанные на участии западных партнеров Киева, теряют шансы на реализацию с победой Трампа.
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны и размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» в стране. Этот план также был представлен западным партнерам Киева.