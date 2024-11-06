Зеленский: формула Трампа «мир через силу» приблизит мир на Украине

Но отношения у Зеленского и Трампа были напряженными с июля 2019 г., когда после телефонного разговора по случаю вступления украинского президента в должность Трампу объявили импичмент, напоминает Bloomberg. Это было связано с обвинениями в том, что он подтолкнул Зеленского к расследованию обвинений против Джо Байдена и его сына Хантера, чтобы нанести ущерб их репутации.