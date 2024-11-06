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Зеленский: формула Трампа «мир через силу» приблизит мир на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что план новоизбранного президента США Дональда Трампа «мир через силу» может стать основой для разрешения российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg. 

«Это именно тот принцип, который может приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, мы вместе воплотим его в жизнь», – сказал Зеленский в X, поздравив Трампа с «впечатляющей» победой.

Близкие к украинскому президенту чиновники заявили, что они не расстроены результатами американских выборов. По словам одного из них, они «настроены на работу».

Как пишут эксперты Bloomberg, у Зеленского нет выбора, кроме как воспользоваться «решительным лидерством Трампа». Трамп был тем кандидатом в президенты, который раскритиковал масштабы военной поддержки Украины со стороны США.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на «продолжающуюся сильную двухпартийную поддержку» со стороны Соединенных Штатов и что он хотел бы обсудить с Трампом пути укрепления их «стратегического партнёрства».

Глава администрации Украины Андрей Ермак поддержал Зеленского в своем Telegram-канале, заявив, что «Россия и автократы понимают только язык силы».

Но отношения у Зеленского и Трампа были напряженными с июля 2019 г., когда после телефонного разговора по случаю вступления украинского президента в должность Трампу объявили импичмент, напоминает Bloomberg. Это было связано с обвинениями в том, что он подтолкнул Зеленского к расследованию обвинений против Джо Байдена и его сына Хантера, чтобы нанести ущерб их репутации.

При этом 6 ноября 2024 г. депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что «план победы» Зеленского и другие инициативы, основанные на участии западных партнеров Киева, теряют шансы на реализацию с победой Трампа.

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны и размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» в стране. Этот план также был представлен западным партнерам Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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