Порошенко после победы Трампа назвал пять красных линий для Украины
Бывший украинский лидер Петр Порошенко обозначил пять «красных линий», которые, по его мнению, не следует пересекать президенту Украины Владимиру Зеленскому после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он опубликовал этот список в своем Telegram-канале.
Во-первых, считает Порошенко, не должно быть никаких компромиссов относительно суверенитета и независимости Украины. Во-вторых, не может быть компромиссов с точки зрения ее территориальной целостности. В-третьих, категорически нельзя согласиться на ограничение мощности ВСУ, «потому что это самый надежный и эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства». В-четвертых, он считает, что санкции должны действовать до возвращения бывших украинских территорий. В-пятых, Порошенко настаивает на необходимости убедить Трампа в том, что завершение конфликта невозможно без членства Украины в НАТО.
«Но для этого мы должны сделать свою часть домашней работы, потому что с тем, что есть сейчас, в НАТО не берут», – резюмировал бывший украинский президент.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 г.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой и заявил, что ценит его приверженность к подходу «мир через силу» по глобальным вопросам. Трамп в ходе своей кампании критиковал масштабы военной поддержки Украины со стороны США, но, как пишут эксперты Bloomberg, у Зеленского нет выбора, кроме как воспользоваться «решительным лидерством» избранного президента.