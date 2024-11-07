Порошенко после победы Трампа назвал пять красных линий для Украины

Во-первых, считает Порошенко, не должно быть никаких компромиссов относительно суверенитета и независимости Украины. Во-вторых, не может быть компромиссов с точки зрения ее территориальной целостности. В-третьих, категорически нельзя согласиться на ограничение мощности ВСУ, «потому что это самый надежный и эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства». В-четвертых, он считает, что санкции должны действовать до возвращения бывших украинских территорий. В-пятых, Порошенко настаивает на необходимости убедить Трампа в том, что завершение конфликта невозможно без членства Украины в НАТО.