В Австралии намерены запретить доступ в соцсети детям до 16 лет
Правительство Австралии представило законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет, даже если их родители разрешают им пользоваться интернетом. Об этом сообщает The Australian.
«Социальные сети наносят вред нашим детям, и я призываю положить этому конец», – заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сославшись на свои разговоры «с тысячами родителей, бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек», обеспокоенными безопасностью детей в интернете.
Он признал, что при введении запрета могут возникнуть сложности, но сказал, что важно установить стандарт, как и в других областях.
«У нас есть законы, согласно которым люди не могут покупать алкоголь, если им меньше 18 лет, и время от времени эти законы нарушаются. Но эти законы определяют параметры нашего общества и помогают добиваться правильных результатов», – считает Альбанезе.
Премьер-министр сообщил, что возрастной ценз получил одобрение федерального кабинета министров и будет представлен на рассмотрение Национального кабинета министров на заседании 8 ноября. Альбанезе добавил, что «ответственность за это ляжет на платформы социальных сетей», которые должны будут продемонстрировать, что они принимают «разумные меры для предотвращения доступа», а не «на родителей или молодежь».
«Никаких штрафов для пользователей не будет», – пояснил он.
В октябре Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков. Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей уязвимой молодежи. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями. Кроме того, для подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить их доступа к необходимой социальной поддержке.